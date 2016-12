Il pancione non è solo delle mamme: con un figlio i papà ingrassano di due chili

Oltre agli effetti collaterali più "noti", come la perdita di sonno, diventare papà provoca anche un aumento di peso. A rivelarlo è uno studio della Northwestern University Feinberg School of Medicine , pubblicato dall' American Journal of Men's Health , secondo cui in media un figlio "regala" al genitore due chili in più. La ricerca ha utilizzato i dati di uno studio precedente che ha coinvolto oltre 10mila soggetti, seguendoli fino a dopo i 30 anni.

I soggetti presi in esame sono stati divisi in tre gruppi: i padri "residenti", che vivevano cioè con i figli, i padri non residenti e i "non padri". Nel primo gruppo l'aumento medio di peso è stato appunto di circa due chili, mentre nel secondo è stato di 1,5. In chi non aveva avuto figli invece si è notata al contrario una riduzione del peso medio di circa 600 grammi.



"L'effetto - spiegano gli autori - è indipendente da altri fattori come lo status di marito o convivente, l'educazione o il tempo medio passato davanti alla tv". Al di là dei perché medici, aggiungono, questo avviene "perché la famiglia diventa la priorità e ci si prende sempre meno cura di se stessi". Per quanto riguarda il versante dei figli, un altro studio americano, realizzato nel 2014, ha invece rivelato che i primogeniti sono più a rischio di obesità e sovrappeso rispetto ai fratelli.