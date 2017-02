Il matrimonio fa bene alla salute: chi si sposa è meno stressato

In tre giorni non consecutivi, i ricercatori statunitensi hanno raccolto campioni di saliva da 572 adulti sani di età compresa tra 21 e 55 anni. I risultati hanno mostrato che i partecipanti sposati avevano livelli di cortisolo più bassi rispetto agli altri in tutto il periodo dei tre giorni.



I risultati - I ricercatori hanno confrontato in ogni paziente le modificazioni, nel corso della giornata, del livello di cortisolo, che normalmente ha un picco al risveglio e un declino durante il giorno. Le persone sposate hanno evidenziato un declino più veloce dello stress, con benefici complessivi sulla salute. "Questi dati forniscono informazioni importanti sul modo in cui le nostre relazioni sociali e intime possono influenzare la nostra salute", ha commentato Sheldon Cohen, coautore dello studio.



Cortisolo e malattie - Un aumento prolungato dei livelli di questo ormone, infatti, spiegano i ricercatori, può interferire con la capacità del corpo di regolare le infiammazioni e promuovere la progressione di molte malattie, come quelle cardiache e oncologiche.