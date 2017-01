Il lato positivo dei social network: restare "connessi" migliora la salute mentale

Una teoria che non vale per tutti - Secondo gli studiosi, i social media possono essere pericolosi e negativi anche per chi posta pensieri negativi o per chi ha sviluppato una "dipendenza da connessione". In tutti questi casi, i soggetti risultano infatti più esposti al rischio di depressione e ansia.



Arma a doppio taglio - "E' più facile che persone che soffrono di ansia diventino dei soggetti passivi dei social media - ha detto Peggy Kern, autrice dello studio dell'Università di Melbourne -, mentre gli individui con sintomi depressivi tenderanno invece ad esternare i propri pensieri negativi". I social "non solo offrono una finestra per esprimere pensieri ed emozioni che si decide di condividere con altri, ma possono anche aiutare o inficiare la propria salute mentale", ha aggiunto.



"Comprendere i legami tra questi strumenti e lo status psichico ci mette nella possibilità di fare scelte migliori su come utilizzare al meglio i social, così come promuoverne l'uso per una buona salute mentale", ha osservato Elizabeth Seabrook, della Monash University. Secondo i ricercatori, i social network in futuro potranno strumenti utili per individuare e addirittura prevedere la presenza di casi di depressione o ansia in chi ne fa uso. "Grazie a una continua ricerca, i social media potrebbero diventare un potente aiuto nell'identificazione precoce di rischi per la salute mentale", ha affermato Seabrook.