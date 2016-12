Il "drone ambulanza" arriva dal paziente in un minuto

Soccorsi troppo lenti - Momont ha detto: "Circa 800mila persone all'anno sono colpite da arresto cardiaco nell'Unione europea e solo l'8% sopravvive. La principale ragione sono i lunghi tempi di attesa dei servizi di emergenza: sono di circa dieci minuti mentre la morte cerebrale e altri danni arrivano dai quattro a i sei minuti".



Il drone arriva in un minuto - L'ideatore ha aggiunto: "Il drone ambulanza può portare il defibrillatore a un paziente nel raggio di dodici chilometri entro un minuto, portando le chance di sopravvivenza dall'8 all'80%".



Il drone traccia le chiamate dal cellulare e usa il Gps per muoversi. Una volta arrivato, un operatore, come un paramedico, può osservare, parlare e istruire chi sta aiutando il paziente usando una telecamera a bordo del drone connessa a una stanza di controllo. Il prototipo ha già attratto l'interesse dei servizi di emergenza di Amsterdam.



Una rete di droni entro cinque anni - Momont comunque vuole che il suo drone diventi una valigetta medica volante in grado di trasportare, per esmpio, una maschera d'ossigeno a una persona intrappolata in un incendio o un'iniezione di insulina a un paziente di diabete. Il drone, però, è ancora un prototipo. Entro cinque anni, Momont spera di creare una rete di droni d'emergenza in tutta l'Olanda. Ogni drone dovrebbe costare intorno ai 15mila euro