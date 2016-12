5 febbraio 2015 Il cerotto "smart" italiano che combatte le infezioni: rilascia principi attivi Realizzato in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova utilizzando polimeri naturali e materiali "intelligenti" del tutto biodegradabili Tweet google 0 Invia ad un amico

10:44 - Un cerotto "intelligente" e biodegradabile in grado di prevenire infezioni e facilitare la guarigione di ferite e ustioni. E' l'ultimo ritrovato del gruppo Smart Materials in collaborazione con l'Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, che ha utilizzato le nanotecnologie per realizzare materiali speciali basati su polimeri naturali che rilasciano principi attivi anti-batterici e anti-infiammatori.

Materiali intelligenti - Con i nuovi nano-materiali messi a punto dai ricercatori si possono realizzare non solo cerotti, ma vari tipi di medicazioni e altri dispositivi biomedici. La loro capacità "curativa" deriva dal contenuto di oli essenziali e altri composti derivati da prodotti naturali quali cannella, menta e limone con proprietà anti-batteriche, anti-infiammatorie e anti-ossidanti. Grazie alle nanotecnologie, i ricercatori sono in grado di controllare le proprietà e il rilascio dei principi attivi. E il tutto a costi contenuti.



Rosalia Bertorelli, ricercatrice del Dipartimento di Ricerca e Sviluppo Farmaci, ha infatti spiegato che "il vantaggio di questi nuovi prodotti è la maggiore efficienza abbinata al costo di produzione ridotto". Un vantaggio "doppio" descritto anche da Athanassia Athanassiou, responsabile del gruppo Smart Materials: "In pratica decidiamo noi quando, come e cosa il cerotto rilascia sulla ferita".