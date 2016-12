I tatuaggi possono ritardare la diagnosi del melanoma

Bisogna pensarci prima di farlo - Se fino a qualche anno fa il tatuaggio medio era di 4 o 5 centimetri, oggi, invece, sempre più persone scelgono di ricoprire il corpo con disegni molto estesi e colorati, praticamente impossibili da cancellare.



Fabio Arcangelo direttore dell'Unità operativa di Dermatologia dell'Ospedale Bufalini di Cesena, spiega: "Per poter intervenire efficacemente, è fondamentale scoprire il tumore della pelle in fasi molto precoci. Con i tatuaggi troppo grandi, invece, si rischia di scoprirli troppo tardi, a volte a distanza anche di diversi anni. Può sembrare un'evidenza, ma pochi ragazzi nello scegliere di farlo ne valutano le conseguenze future".



Meglio preferire piccole dimensioni - Arcangelo sottolinea che sono da preferire "tatuaggi di piccole dimensioni per la migliore sorveglianza dello stato di salute della pelle, evitando colori come bianco e giallo, perché molto difficilmente removibili con le tecnologie laser che abbiamo".