I segreti minacciano la salute: nascondere le fantasie sessuali fa venire le rughe

Il 95% di noi custodisce alcuni segreti: sono in media 13 per ognuno, cinque dei quali davvero inconfessabili, di cui non abbiamo mai fatto menzione a nessuno. Questa abitudine però può essere dannosa per la salute: aumenta infatti i livelli di cortisolo, ormone dello stress, cosa che può portare a problemi di intestino e metabolismo, pressione alta, invecchiamento della pelle e sistema immunitario debole. In cima alla classifica le fantasie sessuali o romantiche su una persona che non è il nostro partner.