I pediatri avvertono: no alle diete vegane e limiti alle vegetariane

"La salute di ogni individuo si determina in larga parte nei primi mille giorni di vita, compresi quelli trascorsi nell'utero materno". A dirlo è Vito Leonardo Miniello, vicepresidente della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale. Per questo motivo i pediatri bocciano la dieta vegana e pongono alcuni paletti su quella vegetariana: è ammissibile solo se non fa mai mancare latte, uova e alimenti fortificati con vitamina B12, ferro e omega 3. No alle diete "fai da te".