I nati tra maggio e giugno hanno un rischio maggiore di diventare celiaci

I risultati della ricerca italiana sono stati pubblicati sulla rivista European Journal of Pediatrics. Gli scienziati di entrambi i centri hanno monitorato tutti i bambini celiaci nati in estate tra il 2003 e il 2010. Questi dati sono stati poi confrontati con quelli di un gruppo di riferimento composto da 439.990 bambini nati a Roma e a Bari nello stesso periodo, ma che non hanno sviluppato la patologia celiaca. Il risultato? Una prevalenza di nascite di soggetti celiaci nella stagione estiva, pari al 28%, rispetto al gruppo di riferimento (23%).



Il legame tra intolleranza al glutine e periodo di nascita era stato già evidenziato da studi precedenti, effettuati sia in Europa che oltreoceano. Oltre a questa "singolare" concomitanza, queste ricerche hanno individuato come cause scatenanti una maggiore esposizione a infezioni gastrointestinali e nella prima somministrazione di glutine a sei mesi di età. Altri studi hanno poi associato la data di compleanno al rischio di contrarre le più svariate patologie, tra cui anche il tumore della pelle.