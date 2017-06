I divorzi contrastati danneggiano la salute dei bambini

Si dice che quando due persone si separano, a pagarne il prezzo più alto siano sempre i bambini. La ricerca pubblicata sui "Proceedings of National Academy of Sciences of the USA" non fa che confermare questo pensiero: se due genitori si separano e non restano in buoni rapporti, i figli si ammaleranno più facilmente. E secondo i ricercatori, questa maggiore propensione alla malattia resterà anche quando i figli saranno adulti.