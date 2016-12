I 25 cibi che producono gas "cattivo"

View image | gettyimages.com 25. Banane - Un consumo eccessivo di banane può provocare la formazione di un eccesso di gas intestinale. Questi frutti contengono ibra solubile e fruttosio, che possono causare flatulenza quando vengono "accolti" nell'intestino crasso

24. Mele - Come le banane, anche le mele sono ricche di fruttosio. A chi soffre di gonfiore, i medici consigliano di limitare il consumo di mele crude o addirittura di sospenderlo del tutto

23. Sedano - Grazie al suo basso apporto di calorie, il sedano viene spesso incluso nelle diete per perdere peso. Tuttavia, questo ortaggio fa parte di quel gruppo di piante che possono causare reazioni allergiche e i carboidrati di cui è ricco possono provocare problemi anche intensi di flatulenza

22. Cavolo - Noto per essere un'ottima fonte di vitamina C e fibra alimentare, il cavolo contiene anche sostanze trisaccaridi che il nostro intestino non riesce a smaltire. Per questo motivo un consumo eccessivo può portare a spiacevoli "effetti collaterali"

21. Crusca - La crusca deriva dalla macinazione dell'avena e di cereali "raffinati". Per questo è ricca di fibra alimentare e acidi grassi essenziali e conta grandi quantità di amido, proteine, vitamine e minerali. Dall'altro lato, queste sostanze "inceppano" la digestione e possono produrre eccessive quantità di gas

20. Funghi - Si tratta di uno degli alimenti più diffusi e utilizzati del mondo. Sono a basso contenuto di colesterolo e contengono proteine e sostanze antiossidanti. Ma non sono noti per produrre gas "buono"

19. Cipolle - Tra i cibi più "salutari": contengono polifenoli e possiedono proprietà anti-infiammatorie, anti-colesterolo, anti-ossidanti e anti-tumorali. Tuttavia non è consigliabile mangiarle prima di un appuntamento, sia per problemi di "fiato" che per flatulenza

18. Succhi di frutta - Esatto, anche bevande salutari come i succhi di frutta possono provocare la formazione di gas cattivo. In particolar modo quelli con aggiunta di dolcificanti e fruttosio

17. Broccoli - Per molti sono sinonimo di "alimentazione sana" per il loro elevato contenuto di vitamine, fibre e carotenoidi. Pochi sanno, però, che i broccoli nascondono anche una varietà di zuccheri difficile da digerire. Dunque evitate di mangiare un piatto di broccoli al vapore se dovete andare a una festa...

16. Gelato - Un gelato ogni tanto non può fare male. Eppure gli alimenti carichi di lattosio come i gelati sono una delle cause principali di flatulenza. Specialmente negli individui intolleranti

15. Cavoletti di Bruxelles - Una bella zuppa di cavoletti di Bruxelles rappresenta un pasto saporito e salutare, ma ricordate di non mangiarlo prima di andare al cinema in compagnia. Perché? Si piazzano tra i primissimi posti al mondo tra gli alimenti che inducono la produzione di gas "cattivo"

14. Cibi grassi - Non c'è bisogno di uno studio per suggerire che i cibi grassi e fritti in padella sono un pericolo per la salute. Oltre a formare depositi nei vasi sanguigni e aumentare i livelli di colesterolo, sono una "bomba" anche per quanto riguarda il gas intestinale

13. Fagioli - Famosi in tutto il mondo come il cibo che per eccellenza causa flatulenza. La causa è da ricercare in un particolare zucchero oligosaccaride che arriva indisturbato fino all'intestino crasso senza che il nostro corpo riesca a smaltirlo. A quel punto viene "rotto" dalla flora batterica, producendo gas

12. Cavolfiore - Ad alto contenuto di fibra alimentare, acido folico e vitamina C, il cavolfiore appartiene alla stessa famiglia di cavoli e cavoletti. E proprio come loro, infatti, sono micidiali nell'innescare reazioni di flatulenza

11. Uva passa - Alcuni forse non lo sanno, ma l'uva passa può causare problemi di gas davvero importanti, dovuti all'alto contenuto di zuccheri e fruttosio

10. Aglio - Da sempre in cima alla classifica dei cibi da evitare prima di parlare o baciare, l'aglio contiene un tipo di amido che "fermenta" nell'intestino, causando la formazione di gas puzzolente. E pensare che se mangiato crudo fa molto bene a cuore e arterie

9. Anguria - Nonostante sia composto più del 90% di acqua, il "melone rosso" può causare gonfiore di stomaco. E può provocare disturbi seri, dato che molte persone hanno l'abitudine di mangiarne chili senza sentirsi appesantiti. Il "colpevole", anche in questo caso, è il fruttosio

8. Pistacchi - Come tutta la frutta secca tostata, anche i pistacchi sono ricchi di sostanze nutritive. Molte di queste sostanze, però, sono estremamente difficili da smaltire al livello dello stomaco e producono gas

7. Piselli - Mangiare un piatto di piselli crudi è un metodo sicuro per avere problemi di stomaco e gas "cattivo". Oltre a polioli e fruttani, contengono una serie di zuccheri che sono difficili da digerire che finiscono per alimentare i nostri batteri intestinali

6. Cipolline - Dette anche "cipolle primaverili", sono naturalmente ricche di fruttani, carboidrati formati dalla ripetizione di unità di fruttosio. E dato che non abbiamo enzimi capaci di digerirli, attendetevi "problemini" di stomaco in arrivo...

5. Formaggi - Come il gelato e qualsiasi derivato del latte, praticamente tutti le tipologie di formaggio possono "sconvolgere" il nostro intestino. E in particolare se si è intolleranti al lattosio

4. Mango - I frutti di mango sono fonte di numerosi nutrienti, tra cui carotenoidi e vitamine. Ma contengono anche grandi quantità di fruttosio, che il nostro organismo assorbe con difficoltà. Ancora una volta, il "segreto" è un consumo moderato

3. Uova - Uno dei pochi cibi naturalmente ricchi di vitamina D e di tutti gli aminoacidi essenziali di cui abbiamo bisogno, oltre che di ferro, calcio e fosforo. Peccato che contengano anche una discreta quantità di zolfo, i cui gas possono fare molto, molto male

2. Mais - Un alimento base in molte zone del mondo, estremamente nutriente e ricco di fibre. "Sfortunatamente" queste sostanze sono difficili da digerire e causano flatulenza