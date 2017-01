Godersi la vita aumenta la probabilità di vivere più a lungo

I test - I partecipanti sono stati chiamati a rispondere per tre volte a intervalli di due anni, tra 2002 e 2006, a questionari in cui dovevano valutare se ritenevano di provare queste sensazioni: "Mi piacciono le cose che faccio", "Mi piace stare in compagnia di altri", "Se guardo indietro alla mia vita provo un senso di felicità", "Mi sento pieno di energia in questi giorni".



Uno su quattro non si gode la vita - La tendenza a una mancanza di risposte positive a queste affermazione è stata riportata da 2.264 partecipanti, pari al 24%: praticamente una persona su quattro non provava soddisfazione rispetto alle situazioni della propria vita.



Donne, sposi e giovani - Durante il periodo oggetto di studio, durato fino al 2013, ci sono stati 1.310 morti. Il tasso di mortalità è risultato più alto tra gli individui che avevano riportato un minor numero di "occasioni di gioia". A esser più propense a godere delle situazioni risultavano essere le donne, così come i partecipanti che erano sposati o conviventi, impiegati, ben istruiti, più ricchi e più giovani. "Questi risultati - concludono i ricercatori - documentano un'associazione dose-risposta tra la mortalità e i livelli di benessere provati nel corso degli anni".