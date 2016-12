14 giugno 2015 Gli "Elisir di Arianna", un sogno di bellezza e benessere diventato realtà Dai ricordi dell'infanzia, dalle particolarità di Limone sul Garda e dall'esperienza al centro Tao, Arianna Risatti ha realizzato una linea dove si fondano la natura e lo star bene Tweet google 0 Invia ad un amico

17:39 - "Quegli odori mi fanno tornare a mente la mia infanzia, certe fragranze mi riportano i profumi di mia nonna...". E' come la madeleine proustiana: un ricordo di tanti anni fa che accende la fantasia, e la fantasia diventa realtà. Una realtà che oggi ha un marchio, "Gli elisir di Arianna", creato da Arianna Risatti, che da anni si occupa di benessere al Tao, il centro che gestisce con la famiglia a Limone sul Garda, e che di recente ha lanciato una linea di prodotti per combattere con metodi naturali i complessi meccanismi che portano all’invecchiamento. Un ricordo di gioventù per mantenere la gioventù, si potrebbe dire in sintesi. A Limone sul Garda, non a caso, la cittadina dell' "elisir di lunga vita".

Cosa l’ha spinta a creare questo tipo di prodotti?

Mi ha spinto, come sempre, la passione per ciò che faccio. I nostri clienti sono l’anima del Centro Tao, mi piace accontentarli e fare in modo che siano soddisfatti non solo mentre soggiornano da noi, ma anche quando tornano a casa. Grazie anche alla linea cosmeceutica, i nostri clienti possono prolungare, da un punto di vista estetico, i benefici dell’effetto Tao, a casa.



Quali elementi base sono stati usati?

Gli elementi che compongono i nostri prodotti sono molto semplici e naturali. La risposta a problemi di bellezza per noi è assicurata attraverso prodotti a base di piante tipiche del territorio di Limone sul Garda. Diverse specie vegetali sono impiegate nelle nuove creazioni per esaltare la bellezza e mantenere la salute della pelle. L’olio di oliva, gli estratti di limoni e cedri, le essenze delle rose, geranei e oleandri sono gli attivi per la via naturale in estetica.



Come si compone la sua linea?

Sono quattro le linee che compongono Elisir d’Arianna. Magia all’olivo “idratante rigenerante” si avvale dell’olio che la famiglia Risatti produce ancora con metodi tradizionali, utilizzando frutti selezionati degli uliveti secolari. I Fiori del Garda “Antiaging” con l’olio di rosa, l’olio di geranio e gli estratti dell’oleandro sostengono i processi di autoriparazione della pelle e ne perfezionano la grana, stimolando il rinnovamento cellulare. Frutti della Limonaia “illuminanti ossigenanti” con le essenze e gli estratti degli agrumi ricchi di enzimi e Vitamina C illuminano tutte le pelli. E per finire la fitomelatonina del Tao: estratta da piante selezionate, la fitomelatonina, ovvero la melatonina vegetale, grazie ad una profonda azione rivitalizzante ridona elasticità anche alle pelli più stanche con tendenza al rilassamento.



A chi si rivolge?

A tutte le persone, di ogni età. Perché prendersi cura del proprio corpo e del proprio aspetto è un dovere di ciascuno di noi.



Qual è il legame col territorio?

Gli elementi base utilizzati per realizzare questa linea cosmeceutica sono tipici del lago di Garda e delle zone dal clima mite e temperato. Noi siamo a Limone sul Garda e le nostre limonaie, insieme a altre piante come l’olivo, testimoniano che in Europa siamo in assoluto il paese più a nord in cui è possibile coltivare agrumi. No a caso Limone sul Garda ha una storiam unica... E' sempre stato un luogo particolare: per secoli è rimasto isolato e raggiungibile solo via lago o oltrepassando le montagne e la popolazione si cibava di pesce di lago, olio d’oliva e agrumi e da queste condizioni alcuni abitanti hanno sviluppato l’apolipoproteina A 1 Milano, il cosiddetto l’elisir di lunga vita.



Di cosa si tratta?

E’ una proteina derivata da una mutazione genetica che contrasta le patologie cardiovascolari. In parole povere impedisce ai grassi di depositarsi nelle arterie convogliandoli nel fegato per poi eliminarli. E’ quindi un’arma molto efficace contro arteriosclerosi e infarto, per questo Limone è una delle località al mondo con il più alto tasso di longevità.



Cosa le piacerebbe sentirsi dire da chi usa i suoi elisir?

La cosa più bella sarebbe: ”…con i tuoi prodotti ho trovato un elisir di lunga vita per la mia pelle”