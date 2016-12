Giornata nazionale contro le leucemie: "Nuove speranze dalle cure di precisione"

Numero verde - Dalle 8 alle 20 di venerdì 19 giugno sarà attivo il Numero Verde dell'Ail 800 226524, al quale ematologi e specialisti risponderanno alle domande dei pazienti. Oggetto di attenzione e "cura" non sarà solo il caso clinico particolare, ma anche il profilo psicologico.



Ematologia di precisione - "Precisione in Ematologia vuol dire terapie sempre più mirate, diagnosi sempre più accurate, risposte molecolari sempre più frequenti e sostenute nel tempo, prospettive sempre migliori per i pazienti con guarigione per molti, una lunga sopravvivenza per molti altri e una buona qualità di vita quasi per tutti". A dichiararlo è il presidente nazionale Ail, Franco Mandelli, che sottolinea l'importanza dell'avvento di farmaci in grado di colpire precisi bersagli molecolari e dello sviluppo di tecnologie in grado di identificare le alterazioni delle malattie del sangue.



La malattia si combatte in barca - Uno degli appuntamenti centrali organizzati in occasione della Giornata del 21 giugno è "Sognando Itaca". Si tratta di un progetto di vela-terapia per pazienti ematologici, i quali saranno seguiti e accompagnati da skipper professionisti, medici, infermieri e psicologi. Dopo che avrà toccato diverse tappe lungo lo Stivale, l'inziativa si concluderà il 20 giugno a Palermo.