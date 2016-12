Giornata mondiale dell'udito, dall'Oms 6 consigli per proteggere le nostre orecchie

"Un bambino che fa fatica a sentire può avere difficoltà anche ad imparare a parlare - sottolinea Etienen Krug, direttore del dipartimento per le disabilità dell'Oms -, andare male a scuola ed essere isolato socialmente". "Ma - aggiunge - questo non deve accadere, abbiamo una serie di strumenti per prevenire, fare diagnosi e curare le perdite di udito".



Le cause di perdita dell'udito - Secondo l'Oms il 40% delle perdite di udito è dovuto a cause genetiche, favorite da fenomeni come il matrimonio tra consanguinei. Il 31% è invece provocato da infezioni come morbillo, parotite, rosolia e meningite, il 17% a complicazioni alla nascita e il 4% dall'utilizzo inconsapevole da parte delle donne incinte o dei neonati di farmaci che sono pericolosi per l'udito.



"Per prevenire la perdita di udito infantile - sottolinea l'organizzazione -, la vaccinazione regolare, la limitazione dell'accesso ad alcuni farmaci e la riduzione dei livelli di rumore sono fondamentali".