Giornata dell'igiene delle mani, le sei regole per lavarsi in modo perfetto

Le mani sono un vero e proprio ricettacolo di germi: circa il 20% è rappresentato da microrganismi non patogeni, che risiedono normalmente sulla cute senza creare danni. A questi, però, possono aggiungersi virus e batteri che circolano nell'aria o con cui veniamo in contatto in diverse occasioni. Una corretta igiene delle mani, precisa l'Oms, è fondamentale per gli operatori sanitari perché riduce la diffusione delle infezioni ospedaliere.



Di seguito le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e dal Centro per il controllo delle malattie di Atlanta:



1. Utilizziamo sempre il sapone, preferendolo liquido e usiamo acqua corrente preferibilmente calda



2. Applichiamo il sapone su entrambi i palmi delle mani e poi strofiniamo bene per almeno 40-60 secondi il dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie perché qui i germi si annidano più facilmente. Ai bambini piccoli possiamo insegnare a lavarsi le mani facendo cantare una canzoncina/filastrocca che duri circa un minuto



3. Risciacquiamo le mani abbondantemente



4. E' preferibile asciugare le mani con carta usa e getta o con un dispositivo ad aria calda oppure con un asciugamano pulito, strettamente personale



5. Ricordiamoci di non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate: se dobbiamo farlo usiamo una salvietta di carta che poi getteremo nella spazzatura



6. Per prevenire eventuali irritazioni dovute a detergenti troppo aggressivi o a lavaggi troppo prolungati, applichiamo eventualmente una crema o una lozione idratante