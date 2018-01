Genome editing, scoperta "arma di precisione" contro il Dna malato

Svolta per la ricerca sull' editing genomico . Al Cibio Università di Trento è stato messo a punto un metodo capace di rendere il genome editing estremamente preciso, capace cioè di " uccidere " solo il Dna malato. La scoperta è potenzialmente utilizzabile per la correzione delle alterazioni presenti ad esempio in malattie genetiche e tumori . Lo studio è stato pubblicato su Nature Biotechnology.

Si tratta di "un enzima di affidabilità assoluta, che effettua il cambiamento soltanto nel punto stabilito", spiega Anna Cereseto, professoressa del Cibio-Center for integrative biology e autrice dell'articolo che descrive lo studio su Nature Biotechnology.



Gli ambiti di applicazione del "correttore perfetto" evoCas9 non si limitano alle malattie genetiche e ai tumori, ma si estendono agli altri settori non medici in cui il genome editing è ormai essenziale: il miglioramento delle piante di interesse alimentare e degli animali da allevamento.