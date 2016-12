Gb, ragazza sanguina dagli occhi: i medici non capiscono il perché

La giovane ha continuato a tossire sangue per un paio d'anni, fin quando una notte, a luglio scorso, non si è svegliata con la faccia coperta di rosso, per via di perdite ematiche dagli occhi. "Sanguinavano, coprendomi il viso di sangue, e poi in pochi secondi - ha raccontato Marnie-Rae - tutto ritornava bianco e normale". Nelle due settimane successive i suoi occhi hanno perso sangue tutti i giorni.



Vertigini e dolori - I medici hanno escluso che si tratti di emolacria, come viene definita la rara condizione di chi produce lacrime di sangue. Le cause possono essere ferite, problemi di coagulazione e patologie della ghiandola lacrimale, ma nel caso di Marnie-Rae non è stata riscontrata alcuna di queste condizioni. Lei però si sente senza energia e come in preda alle vertigini, con dolori agli arti e alle ossa.



Una possibile, ma rischiosa soluzione - Negli ultimi giorni il problema è ulteriormente peggiorato, con sanguinamenti costanti dappertutto e contemporaneamente, e pause di soli cinque minuti. Fino ad aprile i medici sottoporranno la giovane a una terapia che induce la menopausa, perché ritengono che possa essere endrometriosi. Ma ciò comporterebbe un pesante effetto collaterale: il farmaco nel 60-70% dei casi rende sterili.