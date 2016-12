Gb, la palestra diventa "ambulante": presto a Londra ci si potrà allenare su un autobus

Per molte persone la sola idea di dover uscire di casa e magari attraversare la città per andare in palestra è un ostacolo insormontabile. Se però la palestra fosse a bordo di un autobus? La catena 1Rebel ha lanciato un progetto che consentirà ai cittadini inglesi, entro la fine del 2016, di potersi allenare mentre viaggiano per le vie della City. L'obiettivo è quello di ottimizzare il tempo a disposizione degli sportivi promuovendo la buona pratica dell'attività fisica, che rappresenta un toccasana per la salute.

L'iniziativa "Ride 2 Rebel" permetterà ai londinesi di effettuare lezioni di spinning e sedute di allenamento mentre si recano al lavoro o a un appuntamento. Le prime prove su strada potrebbero avvenire anche subito dopo l'estate, anche se il progetto è ancora in attesa di approvazione da parte del governo. Le "corse" faranno tappa presso i centri 1Rebel per consentire agli utenti di farsi la doccia prima di recarsi al lavoro.



"Questa è una soluzione pensata per chi vuole andare in palestra, ma non ne ha il tempo - ha spiegato James Balfour, uno degli ideatori del progetto -. Da qui l'idea di impiegare il tempo del viaggio per allenarsi".



Lo sport "scudo" contro 13 tumori - Un recente studio, pubblicato sulla rivista Jama Internal Medicine, ha dimostrato come l'attività fisica e l'allenamento aerobico proteggano l'organismo da ben 13 tipi diversi di tumore. In particolare, correre, camminare o nuotare regolarmente diminuisce di oltre il 20% il rischio di insorgenza di alcune forme di cancro come a fegato e rene, e di oltre il 40% per il tumore all'esofago. In media, sottolineano i ricercatori, bastano tre sessioni a settimana.