Gb, in commercio il test della saliva che ti dice di che malattie soffrirai

16:34 - E' stato messo in commercio nel Regno Unito un test in grado di rilevare se si è a rischio di Alzheimer o di altre decine di patologie. Costa 125 sterline, circa 160 euro, e si serve di un campione di saliva per rintracciare cento informazioni genetiche che includono la possibilità di vedere se si ha una predisposizione genetica a soffrire di Parkinson, alcuni tipi di cancro o ad avere la calvizie.

Dettagli specifici - La capacità del test si spinge oltre. L'analisi può perfino azzeccare se chi si sottopone al test ha una preferenza per il caffè o odia i cavoletti di Bruxelles, in che tipo di attività fisica può riuscire meglio e dare informazioni sui suoi antenati. Il test, già disponibile negli Stati Uniti, è stato commercializzato dalla 23andMe, un'azienda in parte finanziata da Google.



Come funziona - Chi si sottopone all'esame sputa in un tubo, lo sigilla e lo invia ai laboratori della società per le analisi. Dopo quattro o sei settimane, il cliente si vedrà recapitare via posta un report dettagliato scritto in un linguaggio semplice.



La 23andMe - guidata da Anne Wojcicki, moglie del cofondatore di Google Sergey Brin - fa sapere che "il suo obiettivo è assicurarsi che gli individui possano accedere personalmente capire il genoma umano e trarne beneficio".



L'intento dell'azienda è che le persone, equipaggiate con le informazioni, possano prendersi cura in maniera migliore della propria salute. Per esempio, la lettera potrebbe dare l'impulso a qualcuno di smettere di fumare o spingere a controlli più frequenti, che possano consentire l'individuazione precoce di una malattia. I test genetici che erano disponibili in precedenza nel Regno Unito fornivano meno informazioni ed erano più costosi.



I dubbi - Chi critica il metodo dice che le conoscenze scientifiche dietro questa analisi non sono abbastanza avanzate da fornire risultati proficui. Ciò potrebbe portare alcune persone a essere falsamente rassicurate e altre a preoccuparsi in maniera non necessaria.