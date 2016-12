26 gennaio 2015 Gb, "forbici molecolari" possibile arma contro le malattie genetiche Uno studio inglese dimostra che l'enzima Cas9 è in grado di "tagliare" il materiale genetico di spermatozoi e ovuli prima della fecondazione Tweet google 0 Invia ad un amico

13:07 - Un gruppo di scienziati dell'Università di Bath, in Inghilterra, ha scoperto delle "forbici molecolari" in grado di modificare il materiale genetico di spermatozoi e ovuli prima della fecondazione. Si tratta di un enzima chiamato Cas9 che "taglia" pezzi di Dna riuscendo a rendere inattivi i geni prescelti. Finora i test sono stati condotti con successo sui topi, ma la ricerca potrebbe presto aiutare a prevenire malattie genetiche anche nell'uomo.

La ricerca è stata pubblicata su Scientific Reports, database scientifico online del gruppo Nature.



Un taglio perfetto - L'enzima Cas9 ha la capacità di essere estremamente preciso nel "taglio", riuscendo a inibire una sequenza genetica senza interferire con altri punti del genoma. Dopo l'intervento, infatti, il Dna viene "riparato" isolando però la porzione "sfilacciata": in questo modo viene impedita la funzione di quel determinato gene. E il tutto nel momento precedente la fecondazione, cioè prima che i nuclei di spermatozoo e ovulo si fondano per formare lo zigote.



Contro malattie genetiche e rigetto nei trapianti - La tecnica sviluppata dai ricercatori inglesi apre la strada a nuove applicazioni nell'ambito della prevenzione delle malattie genetiche nell'uomo, consentendo, ad esempio, a un individuo affetto da fibrosi cistica di concepire figli sani. Secondo lo studio, l'azione dell'enzima Cas9 potrebbe essere utilizzata anche per consentire il trapianto di organi da alcuni animali agli esseri umani senza il problema di rigetto. Le "forbici", in questo senso, renderebbero gli organi "invisibili" dal punto di vista immunologico, tagliando le risposte genetiche "indesiderate".