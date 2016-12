Gb, arriva il "calcio camminato" per giocare a pallone fino a 70 anni in piena salute

"Camminare in campo" non è mai stata una situazione positiva per un calciatore. Un gruppo di ricercatori della Aston University, in Inghilterra, svela però i grandi benefici sulla salute del cosiddetto "walking football" (letteralmente "calcio camminato"), tra cui il miglioramento dell'ossidazione dei grassi e della potenza aerobica nei soggetti anziani. Una variante over 50 dello sport più amato al mondo con una regola su tutte: vietato correre.

Walking Football Documentary Day 2: Game time and it's a massacre. Aggregate score 10-0 to the away team @Sportsbeat pic.twitter.com/sibkhX1pLs

Walking Football with @DurhamFA & @ActivLifeCoxhoe . We've got the balls to play, why not come and join us? #coxhoefbl pic.twitter.com/t4XNtN7XoW

What a great turnout for our first Walking football session today. Looking forward to next week!! pic.twitter.com/obJiE0pQgY

Walking football starts this Saturday, 10:00-11:00 am @OxCityFC Come along and give it a try: http://t.co/ObNRITJUiP pic.twitter.com/M1pemrHwlk

Walking football participants at Elgin C.C with @AFCCT and @TheMorayCouncil come along and try, Tuesday morning 9.30 pic.twitter.com/9f5wMG0ZIR

Great walking football session and a great turn out getting more and more each week #afcbcst pic.twitter.com/o9zpPWToJg

I benefici del pallone - Secondo i ricercatori "gli studi condotti finora hanno dimostrato che il calcio può essere efficace nei casi di lieve o moderata ipertensione e che l'elevata attività aerobica ad esso connessa produce notevoli miglioramenti nell'ossidazione dei grassi e nella potenza aerobica". Le statistiche dimostrano che la maggior parte delle persone che praticano il calcio a livello amatoriale, lo abbandonano intorno ai 40 anni. Niente di più sbagliato per gli scienziati della Aston University, che intendono dimostrare i benefici del proseguimento dell'attività sportiva "camminata" su soggetti anziani. "Il calcio rappresenta un modo fantastico - spiega Peter Reddy, coordinatore dello studio - per stare in forma e godere di buona salute".



Lo studio - La ricerca coordinata da Peter Reddy ha l'obiettivo dichiarato di "dimostrare che 'i più anziani possono tranquillamente giocare ogni settimana senza dolore o fastidio". Per questo motivo un gruppo composto da donne e uomini parteciperà a una serie di partite di walkign football per un arco di 12 settimane. Durante questo periodo verranno tenuti sotto controllo alcuni indicatori di buona salute, come l'equilibrio posturale, la pressione sanguigna, la frequenza cardiaca a riposo, la densità ossea e i livelli di colesterolo e glicemia. Lo studio esaminerà anche l'impatto psicologico dell'impegno, per verificare se c'è appagamento e diminuzione dello stress.



Dare un calcio alla vecchiaia - Le origini del walking football risalgono al 2011, in Gran Bretagna. Da allora questo nuovo sport ha avuto un grande successo, con tanto di fondazione di squadre di "calcio camminato". Il gioco del calcio tradizionale espone i partecipanti a eccessivi rischi di traumi: ecco perché la versione "slow" prevede alcune regole studiate per evitare infortuni e garantire pari opportunità anche a chi possiede difficoltà motorie. La principale, come suggerisce il nome, è che non si può correre, ma solo camminare, pena una punizione per la squadra avversaria. Sono inoltre vietati gli interventi in scivolata e la palla non può viaggiare sopra l'altezza dei fianchi.