Galles, operato alla colonna vertebrale: cresce di 7 centimetri

Nessun miracolo: la crescita istantanea di Luke è dovuta proprio alla "correzione" della scoliosi idiopatica che gli impediva di assumere una posizione compiutamente eretta. "Era molto contento e sorpreso della sua nuova condizione dopo l'intervento - racconta la madre, Lisa Phillips - anche se si è intristito alla notizia che non potrà andare in bicicletta o correre per almeno un anno". Il corpo, spiegano i medici, dovrà infatti abituarsi alla nuova postura attraverso una riabilitazione lenta e progressiva.



Il successo dell'intervento ha comunque donato speranza e gioia a Luke a sua madre, che ha raccontato con orgoglio il coraggio di suo figlio: "Non ha mai perso il senso dell'umorismo, nonostante i numerosi problemi di salute e il dolore fisico che lo hanno colpito". E riferendosi scherzosamente alla "nuova altezza" di Luke, ha detto: "La prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di procurargli un guardaroba nuovo, le sue spalle erano troppo più alte".