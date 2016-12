Futuro della trasfusione vegetale, dalla barbabietola proteina simile a emoglobina

12:01 - Una proteina contenuta nella barbabietola da zucchero potrebbe divenire un sostituto del sangue, in quanto è simile all'emoglobina, la proteina dei globuli rossi che trasporta l'ossigeno a tutto il corpo. La scoperta è di un team di ricerca dell'Università di Lund ed è stata resa nota alla Bbc.

Versione vegetale dell'emoglobina - Il nuovo studio prende le mosse da una ricerca precedente della stessa équipe di scienziati che era stata pubblicata su Plant & Cell Physiology. Gli esperti hanno scoperto che nella pianta commercialmente usata per estrarre lo zucchero è presente in quantità importanti una "versione vegetale" dell'emoglobina, molto simile da un punto di vista molecolare a quella umana.



Potrebbe evitare la trasfusione - La concentrazione di emoglobina nel sangue è un parametro chiave in medicina trasfusionale. Se questa è troppo bassa, per il paziente si rende necessaria una trasfusione. Il sangue, nonostante il servizio di donazione, è un bene prezioso in ospedale, non sempre adeguatamente disponibile. Per questo si cercano sostituti idonei a fare le veci dell'emoglobina sanguigna per il trasporto dell'ossigeno nel corpo.



Test al via fra tre anni - Gli esperti hanno scoperto nella barbabietola questa "emoglobina vegetale" e pensano che nel giro di tre anni potrebbero sviluppare un modo per "impacchettarla" in una forma che sia compatibile con il sangue umano e che non causi pericolosi effetti avversi. Poi bisognerà testarla, prima su maiali e poi su tessuti umani per vedere se funziona come sostituto dell'emoglobina.