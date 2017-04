Francia, scienziati cercano cavie disposte a restare a letto per 88 giorni

È il sogno di tanti dipendenti svogliati o provati dalla primavera: essere pagati per dormire . Adesso quell'utopia diventa realtà: il Medes , l'Istituto di medicina e fisiologia spaziale di Tolosa, in Francia, cerca uomini disposti a rimanere a letto per due mesi consecutivi in condizioni simili a quelle vissute dagli astronauti che abitano la Stazione spaziale internazionale.

I ricercatori francesi hanno l'obiettivo di analizzare gli effetti antiossidanti e anti infiammatori di un integratore alimentare. Il contratto offerto è molto preciso e per partecipare alle selezioni bisogna avere diversi requisiti: sesso maschile, età compresa tra i 24 e i 45 anni, perfetta salute, non fumatori, indice di massa corporea compreso tra 22 e 27. Non solo: le cavie ideali devono praticare un'attività sportiva con regolarità e non avere allergie alimentari.



Dei complessivi 88 giorni di ospedalizzazione, 14 verranno considerati come fase preparatoria, 60 saranno passati a letto e i rimanenti 14 per il ritorno a dei ritmi normali. Il compenso previsto è di 16mila euro che verranno pagati in quattro anni. La seconda fase dello studio (la prima da gennaio ad aprile è quasi conclusa) si svolgerà da settembre a dicembre 2017 quindi è ancora possibile candidarsi.