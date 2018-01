clicca per guardare tutte le foto della gallery

Ispirata alla mano artificiale di Luke Skywalker in Guerre Stellari, l'americano Georgia Institute of Technology ha sperimentato con successo un arto bionico, che ha consentito a un musicista amputato cinque anni fa, il 28enne Jason Barnes, di tornare a suonare il pianoforte. La mano robotica funziona grazie a una scansione a a ultrasuoni del braccio, che è in grado di determinare quale dito il paziente intende muovere.