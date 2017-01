3 di 5

Ora solare, torna il "jet lag d'autunno": cinque mosse per evitare effetti sulla salute

3. Fare attività fisica - Per ricaricare le energie e far fronte alla spossatezza causata dal cambio dell’ora, non c'è niente di meglio che un po' di attività fisica. Bastano anche dieci minuti al giorno, meglio se svolti di mattina presto. Lo sport, infatti, induce la secrezione di dopamina e serotonina, i cosiddetti ormoni del buon umore. Con vantaggi comprovati per corpo e mente