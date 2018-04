Napoli celebra la clownterapia con la "Festa del sorriso"

L'associazione "Teniamoci per Mano onlus", il 21 e il 22 aprile, porta a Napoli la "Festa del sorriso": un evento dedicato alla clownterapia. Per due giorni la città ospita più di 600 clown volontari provenienti da tutta Italia per la seconda edizione del raduno nazionale. Per l'occasione sono stati allestiti tanti laboratori creativi a cui possono partecipare adulti e bambini. "La medicina non è divertente ma c'è molta medicina nel divertimento", questo il motto dell'Onlus "Teniamoci per mano" che da otto anni è impegnata a portare allegria e risate nelle corsie degli ospedali e nelle case di riposo per anziani. Grazie alla terapia del sorriso i volontari rendono il ricovero di adulti e bimbi più leggero.



La clownterapia è una terapia medica alternativa che non vuole sostituirsi alle cure tradizionali ma essere di supporto: infatti i clown attraverso il gioco e la fantasia trasformano semplici stanze di ospedale in vere e proprie stanze da gioco, stimolando il buon umore dei pazienti e del personale medico. Gli studi scientifici hanno dimostrato che la risata ha grandi benefici sui pazienti perché aiuta a sopportare meglio il dolore sia fisico che psicologico.