Milano, in piazza Duomo un flash mob per srotolare il gene della malattia dell Huntington

L'Huntington è una malattia subdola che irrompe nella vita adulta e colpisce il movimento, la mente, le emozioni: porta via il controllo della propria vita. Per sensibilizzare sul tema a Milano si è tenuto un flash mob in piazza Duomo. Hanno partecipato all'iniziativa Stefano Bolognini, assessore alle politiche sociali della Regione Lombardia e il Monsignor Borgonovo, Arciprete del Duomo di Milano, oltre a Maria Grazia Fusi e Claudio Mustacchi, fondatori di Huntington Onlus che ha organizzato l'evento. Il flash mob è parte di una serie di iniziative, gli Huntington’s Days, ideate dall'associazione per informare le persone sulla malattia genetica degenerativa: per tutto il mese di giugno la biblioteca dell'Università di Torino ha ospitato la mostra “Secondo nome: Huntington"