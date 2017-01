6 di 10

Immunonutrizione, il cibo come farmaco: dieci regole per curarsi a tavola

6. Allergie, intolleranze alimentari e celiachia - Il cibo è veicolo di svariati tipi di antigeni e può provocare reazioni allergiche dannose per l'organismo in qualsiasi età della vita. E' importante eliminare fin dall'infanzia i cibi che hanno causato una reazione immunitaria avversa. Queste reazioni sono in continuo aumento per la contaminazione ambientale e hanno provocato l'incremento di nuove patologie legate a nichel e glutine