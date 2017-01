3 di 7

I sette cibi che battono l'insonnia

3. Mandorle - La frutta secca si conferma un'arma efficace per battere l'insonnia. Le mandorle, in particolare, sono ricche di magnesio, vitamine e Omega 3, che oltre a far bene a cuore e arterie, sono preziose per la qualità del riposo notturno. Il deficit di magnesio, infatti, è correlato con difficoltà di addormentamento