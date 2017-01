1 di 4

Gb, l'anulare del "traditore": la lunghezza delle dita può rivelare il grado di infedeltà

<strong>Dita lunghe, amori corti</strong> - Per giungere a questa singolare conclusione, i ricercatori hanno preso in esame un campione di 1.300 cittadini inglesi di entrambi i sessi. I risultati hanno evidenziato l'infedeltà del 57% degli uomini e del 47% delle donne, trovando perfetta corrispondenza nella "teoria dell'anulare lungo". Maschi e femmine con anulare e indice della stessa lunghezza, invece, risultano amanti molto più fedeli, in grado di dar vita a una coppia stabile. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista <a href="http://rsbl.royalsocietypublishing.org/">Biology Letters</a>.