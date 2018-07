clicca per guardare tutte le foto della gallery

Per la prima volta un uomo è stato scansionato con un rivoluzionario macchinario in 3D in grado di mostrare sia i tessuti molli che le ossa. Lo scanner ha anche fatto vedere i meccanismi interni dell'orologio da polso del soggetto. Il macchinario è stato inventato dagli scienziati neozelandesi utilizzando una tecnologia sviluppata presso il Cern di Ginevra (Svizzera).