CasAmica lancia una campagna per sostenere i malati in cura lontano da casa

In Italia, ogni anno, circa 400mila persone affette da gravi patologie sono costrette a spostarsi lontano da casa per curarsi. Molto spesso non hanno una disponibilità economica tale da trovare una sistemazione a lungo periodo per sé e la propria famiglia e finiscono per dormire in macchina fuori dagli ospedali. La onlus CasAmica è impegnata da oltre 30 anni ad offrire accoglienza e supporto a questi "pendolari della salute". Attualmente l'associazione gestisce sei strutture di accoglienza distribuite a Milano, Roma e Lecco per un totale di circa 200 posti letto. CasAmica ha lanciato la campagna sms solidale #comeacasa: fino al 9 giugno è possibile donare un contributo per aiutare l'associazione a prendersi cura delle persone malate e a migliorare l'accoglienza. Basta un messaggio o una chiamata al 45588.