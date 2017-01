1 di 10

Calzini bagnati, argilla e cocktail naturali: dieci "strani" rimedi contro i chili di troppo

1. Calzini bagnati - No, non bisogna mangiarli. Indossare calzini di cotone bagnati stimola la circolazione sanguigna e il sistema immunitario, per un'idroterapia che segue alcuni semplici passi. Prima di coricarvi immergete un paio di calze di cotone nell'acqua fredda, strizzateli e metteteli nel frigorifero. Riempite poi un secchio di acqua bollente e immergete i piedi per 15 minuti. Dopo esservi asciugati, indossate i calzini freddi, copriteli con calze di lana e andate a letto