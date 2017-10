Al via il "Bra-Day" - Giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria

Il 18 ottobre è la Giornata internazionale per la consapevolezza sulla ricostruzione mammaria. Un'occasione per sensibilizzare la cittadinanza sul tema del cancro al seno e delle sue conseguenze.La sesta edizione del "Bra -Day", promossa dalla Onlus "Beautiful After Breast Cancer Italia", prevede eventi divulgativi negli ospedali di Roma, Trento, Modena, Bologna e Verona. La novità di quest'anno è il contest fotografico "E io torno a volare", un progetto finalizzato a valorizzare la rinascita della donna dopo la malattia. L'iniziativa ideata da Silvio Esposito, fotografo professionista per Obiettivo fotografico, è stata accolta con favore anche dalla Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica (Sicpre), che ha auspicato un maggior coinvolgimento di chirughi e pazienti. Le fotografie selezionate saranno esposte in una mostra in programma il 21 e il 22 ottobre a Roma, in via dei Cerchi 87.