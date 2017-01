4 di 6

6 motivi per lasciare le scarpe fuori di casa

4. Inquinamento acustico - Le suole e i tacchi delle scarpe possono fare davvero un gran baccano per chi vive al piano inferiore o comunque vicino a voi. Gli effetti dei rumori più o meno forti in un contesto silenzioso e "rilassato" possono essere anche gravi in termini di stress e insonnia