1 aprile 2015 Figli a rischio asma se il padre fumava da ragazzo: probabilità oltre il 70% A rivelarlo è una ricerca australiana condotta nell'arco di vent'anni su un campione di oltre 13mila individui: percentuale in aumento se il genitore ha cominciato prima dei 15 anni

11:14 - "Abbiamo osservato che quando i padri fumavano, in particolare se avevano cominciato prima dei 15 anni, i figli avevano una probabilità del 70% di soffrire di asma". A rivelarlo sono i ricercatori della Thoracic Society of Australia, con uno studio condotto su oltre 13mila individui esaminati per oltre vent'anni. Il risultato della ricerca è sorprendente, dato che "paradossalmente" non è emerso alcun legame fra le madri che fumavano prima della gravidanza e l'asma della prole.

I partecipanti allo studio e le loro abitudini di fumo sono stati oggetto di analisi a intervalli di circa dieci anni. "Nel corso del tempo avevano formato una famiglia e molti avevano figli", ha riferito Jennifer Koplin dell'University of Melbourne, leader del team di ricerca. "Abbiamo potuto monitorare tutti i cambiamenti fisiologici, con il passare degli anni, sia dei genitori che dei figli mentre crescevano".



Fumo e Dna - I ricercatori rivelano che il fumo in gioventù provoca effetti sullo sperma, chiamati cambiamenti epigenetici, che non modificano il Dna ma cambiano il modo in cui sono espressi i geni. Il prossimo obiettivo dello studio sarà quello di comprendere meglio i meccanismi che causano l'incidenza di asma nei figli. "Questo ci permetterà - ha aggiunto Koplin - di conoscere esposizioni ad altre sostanze che possono essere importanti. Riteniamo che non sia solo il fumo, vi possono essere altre componenti, altri fattori ambientali a cui i padri possono esser stati esposti, dannosi per la futura prole".