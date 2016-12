Farmaci a casa con un clic, realizzato in Italia un sito per la consegna a domicilio

Richiedere un prodotto farmaceutico e riceverlo a casa in meno di un'ora: è quanto permette di fare una nuova piattaforma di vendita online di medicinali sviluppata da quattro giovani palermitani . L'iniziativa, chiamata Pharmap , ha preso ufficialmente il via a Milano ed entro la fine dell'anno dovrebbe essere estesa anche alle altre principali città italiane. Si potranno ordinare anche farmaci con prescrizione medica , ma in tal caso i tempi di consegna si allungheranno.

Come funziona il servizio - "Per accedere al servizio - spiega Giuseppe Mineo, cofondatore della società insieme a Fausto Sciabica, Giulio Lo Nardo e Davide Mariolo - ci si registra sul sito o tramite una app. Dopodiché si sceglie la farmacia tra quelle che aderiscono all'iniziativa, si selezionano i prodotti da ordinare e il metodo di pagamento (carta di credito, carta prepagata, bancomat o Paypal). Una volta completata l'operazione si dovranno attendere 45 minuti perché uno dei nostri 'pharmapper', questo è il nome dei nostri veloci fattorini-biker, raggiunga l'indirizzo indicato".



La consegna a domicilio - L'attesa sarà più lunga se per l'acquisto di un farmaco è necessaria la ricetta. In questo caso il "pharmapper" passerà prima dal cliente o direttamente dal medico generico per ritirare la prescrizione. La consegna può anche essere pianificata impostando l'orario e un indirizzo di consegna diverso rispetto a quello censito. Per chi invece non è così propenso al digital, l'ordine potrà essere effettuato con una chiamata al numero verde 199.30.44.36, che offrirà supporto tecnico.



L'idea nata da una febbre - "Questo progetto - sottolinea Mineo - nasce durante la mia formazione a Oxford. Avevo la febbre e bisogno di alcuni farmaci. Purtroppo però ero solo e nessuno poteva aiutarmi. Così si è accesa una scintilla. Poi, insieme ai miei tre soci, è cominciato un percorso di analisi con l’obiettivo di digitalizzare il mondo farmaceutico e sanitario: nasce così la nostra società 4K srls e subito dopo lo sviluppo vero e proprio della piattaforma software".



Una chat per chiedere consigli al farmacista - Nello specifico Pharmap permette di selezionare da una "banca dati" i prodotti della farmacia preferita, consentendo di verificarne la disponibilità e anche di chiedere un consiglio al farmacista tramite una chat. Scelti i prodotti, il fattorino andrà nella farmacia individuata e acquisterà i prodotti scelti.