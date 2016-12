Eurostat: l'Italia è la prima in Europa per popolazione ultraottantenne

Secondo l'ente di statistica comunitario, tra il 2005 e il 2015 nell'Unione europea la quota di cittadini di 80 anni e oltre è salita dal 4 al 5,3% (sette milioni in più), raggiungendo un totale di 27 milioni di persone (una su 20). Dopo l'Italia, la percentuale più elevata di over 80 si registra in Grecia (6,3%), seguita da Spagna (5,9%), Francia (5,8%) e Portogallo (5,7%). Al contrario, l'Irlanda e la Slovacchia (entrambe 3,1%), così come Cipro (3,2%), presentano le quote più basse di anziani all'interno della loro popolazione.



La distribuzione per sesso degli ultraottantenni risulta marcatamente sbilanciata a favore delle donne in maniera piuttosto analoga nei vari Paesi: in media due ultraottantenni su tre sono di sesso femminile (il 64,6%). In Italia le donne che superano gli 80 anni sono il 64,4% e la loro aspettativa di vita è di 2,1 anni superiore a quella degli uomini (10,9 anni contro 8,8). Si tratta di uno scarto inferiore solo a quelli registrati in Lussemburgo (11,2 anni), Francia (2,5) ed Estonia (2,2).