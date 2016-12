Eurostat, Italia Paese di mamme quarantenni: tasso più alto d'Europa

In Italia nel 2013 si è registrato il tasso più elevato di donne che hanno partorito il primo figlio dopo i quarant'anni: 6,1%, ben sopra la media europea di 2,8%. A rivelarlo è l'Eurostat, l'ufficio statistico dell'Ue, che segnala anche un altro record per lo Stivale, ovvero il tasso più basso di mamme sotto i 20 anni: appena l'1,8% a fronte di una media europea di 5,4%.

La maggioranza fa figli dopo i 30 - Nel 2013, nella maggioranza degli Stati europei, più della metà delle donne (51,2%) aveva tra i 20 e i 30 anni quando ha partorito il primo figlio. Eccezioni "di rilievo" per Eurostat si registrano invece in quattro Paesi (tra cui l'Italia) dove invece le mamme alla prima gravidanza avevano più di 30 anni. Parliamo di Spagna (59,4%), Italia (54,1%), Irlanda (52,7%) e Grecia (51,9%).



Gravidanze over 40 - Ma è il dato delle mamme over 40 a mettere l'Italia in cima alla classifica europea, con il 6,1%, seguita da Spagna (5,1%), Grecia (4,1%), Lussemburgo (3,8%) e Irlanda (3,4%). Bassissimo, inferiore cioè all'1%, il tasso in Polonia, Slovacchia e Lituania.