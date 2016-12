Europa, iniziata la stagione dell'influenza: casi oltre il 10%

15:14 - In Europa la stagione dell'influenza "sta iniziando ora", con il numero di casi che ha superato il valore di soglia del 10% pur rimanendo ancora piuttosto basso. E' quanto si legge nel bollettino settimanale del Centro Europeo di Controllo delle malattie (Ecdc). In Italia la soglia è stata superata già nella settimana tra il 22 e il 28 dicembre, con un tasso di casi superiore a 2,36 ogni 100mila assistiti.

Il virus alla "conquista" dell'Occidente - La stagione dell'influenza è ufficialmente iniziata nel Vecchio Continente, anche se - si legge nel documento dell'Ecdc - "la maggioranza dei paesi stia comunque avendo un'attività influenzale di bassa intensità". Dal canto suo il New York Times fa sapere che la temuta "stagione" è stata inaugurata anche dall'altro lato dell'Atlantico, negli Usa. In alcuni stati, come New York e Connecticut, da quest'anno i bambini in età prescolare che non si sono vaccinati possono essere respinti dalle scuole.



Uno studio rivela: abbracciarsi può prevenire la malattia - Strano ma vero: gli abbracci possono aiutare a difendersi da raffreddori e sintomi influenzali. A rivelarlo è uno studio condotto da un team di ricercatori della Carnegie Mellon University di Pittsburgh, negli Usa. La forma di supporto sociale e psicologico rappresentata dall'intimità di un abbraccio previene in primo luogo lo stress, depressione e ansia, abbassando di conseguenza il rischio di contrarre il virus del raffreddore. I dati dimostrano una diretta correlazione tra la frequenza degli abbracci e la minore suscettibilità alle infezioni.