Epifania, sostanze tossiche nei giochi contraffatti: bimbi a rischio

10:21 - L'Epifania oltre alle feste potrebbe portarsi via anche la salute dei più piccoli. Il pericolo viene dai giochi contraffatti e non certificati, nei quali sono presenti grandi quantità di ftalati, un tipo di sostanze tossiche che possono avere effetti devastanti nei bimbi. L'allarme è stato lanciato dalla Federazione italiana medici pediatri, che invita la popolazione ad acquistare soltanto giocattoli che rechino il marchio CE.

I giochi in bocca - Il pericolo maggiore per i bambini può derivare dal masticare o succhiare per lunghi periodi di tempo oggetti che contengono ftalati. Questo particolare tipo di sostanze viene aggiunto alla plastica per migliorarne la flessibilità, ma se assunto anche in piccole quantità potrebbe provocare gravi disturbi all'organismo.



La minaccia degli ftalati - Alcuni studi sugli effetti tossici degli ftalati hanno evidenziato la capacità di queste sostanze di produrre effetti analoghi a quelli degli ormoni estrogeni, causando una femminilizzazione dei neonati maschi e disturbi nello sviluppo dei genitali e nella maturazione dei testicoli. Come se non bastasse, ricerche effettuate su roditori hanno mostrato anche che un'elevata esposizione agli ftalati provoca danni al fegato, ai reni, ai polmoni.



Milioni di bambini a rischio - L'UE conta circa 80 milioni di bambini di età inferiore a 14 anni e la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo stabilisce le norme sulla sicurezza dei giocattoli e sulla loro libera circolazione nell'Unione. L'allarme dei pediatri, che parte da Napoli, è pertanto quello di "non cedere alla tentazione dei prodotti contraffatti o comunque non certificati, che hanno certamente un costo ridotto ma non garantiscono in alcun modo i consumatori e gli utilizzatori finali: i bambini".