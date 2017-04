5 aprile 2017 07:52 Epa 2017: 5000 psichiatri europei lanciano lʼallarme "nuove droghe" Per la prima volta riunita a congresso in Italia, lʼAssociazione Europea di Psichiatria punta lʼindice contro la nuova ondata di stupefacenti e sullʼimportanza della prevenzione

Prevenzione della malattia e massima attenzione alle" nuove droghe". Dal 1 al 4 aprile, a Firenze, alla Fortezza da Basso, si sono ritrovati per il Congresso annuale della Associazione Europea di Psichiatria (EPA) circa 5000 specialisti, giunti non solo dall’Europa, rappresentata da circa 40 Società Nazionali , ma anche da Asia e Americhe per più di mille eventi, tra sessioni plenarie, letture, simposi, dibattiti, workshop, sessioni di comunicazione, e-poster. Da tutti emerge una comune preoccupazione per la pericolosità delle nuove droghe in commercio, assunte da gruppi sociali anagraficamente giovani, se non addirittura adolescenti, che ne sottovalutano la potenziale capacità distruttiva.

Epa 2017, gli psichiatri europei: "Attenti alle nuove droghe" 1 di 4 Tgcom24 Tgcom24 Epa 2017, gli psichiatri europei: "Attenti alle nuove droghe" 2 di 4 Tgcom24 Tgcom24 Epa 2017, gli psichiatri europei: "Attenti alle nuove droghe" 3 di 4 Tgcom24 Tgcom24 Epa 2017, gli psichiatri europei: "Attenti alle nuove droghe" 4 di 4 Tgcom24 Tgcom24 Epa 2017, gli psichiatri europei: "Attenti alle nuove droghe" leggi dopo slideshow ingrandisci L'allarme per le nuove droghe - Tra i vari argomenti trattati, preoccupa il fatto che non sia solo un problema – quello dell’utilizzo di sostanze stupefacenti – legato all’ incremento di sacche di povertà, o correlato a problematiche di disagio sociale, quanto piuttosto che stia diventando una forma di “intrattenimento” giovanile, senza che se ne conoscano gli effetti nocivi. Molti giovani assumono queste nuove droghe così, come fossero un modo per stare in compagnia, per ridurre la tensione della serata, per darsi un tono , rincuorati dal pensiero che “lo fanno in tanti”.

Sono droghe facili da reperire, orali o inalabili, e, per questo, reputate meno pericolose rispetto alle droghe che si iniettavano endovena.

Parliamo di Mephedrone, Ketamina, la Spice (cannabinoidi sintetici), Amnesia (marijuana tagliata), Skunk, Acids, Cat, Amphetamine. Pochi fruitori sono consapevoli delle conseguenze catastrofiche di certe nuove droghe: molti hanno l’impressione di poterle padroneggiare, “facendosi” solo il fine settimana, e restando, per il resto, apparentemente integrati in famiglia, sul posto di lavoro, in società. Ma lentamente sia il fisico, sia la mente cominciano a perdere colpi, fino ad arrivare ad una condizione di deperimento irreversibile.

E’ in crescita una tipologia di pazienti definita a “doppia diagnosi”: si tratta di giovani che da un uso saltuario di droghe, lentamente ed inesorabilmente si ammalano anche di una patologia psichiatrica. Questa problematica è all’ordine del giorno nei Centri di Emergenza. Raramente si giunge alla morte in breve tempo, se non in qualche caso eccezionale, dovuto ad epatite acuta, sepsi o encefalopatia – commenta Gilberto Di Petta psichiatra e neurologo del Centro di Salute Mentale ASL Napoli Due Nord – tuttavia le condizioni di salute si modificano in peggio senza reale possibilità di recupero.