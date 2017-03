Emicrania, per "spegnerla" basta un cerotto elettronico sul braccio

Un cerotto elettronico capace di stimolare il cervello e ridurre così l'intensità dell'emicrania: è il progetto realizzato dai ricercatori della Technion Faculty of Medicine di Haifa, in Israele, e descritto sulla rivista Neurology. Il dispositivo, che si applica sul braccio, produce una scossa elettrica del tutto indolore in grado di attivare un centro nervoso alla base del cervello. In questo modo il nostro corpo "blocca" il mal di testa, secondo un meccanismo denominato "modulazione condizionata del dolore".