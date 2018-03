Ema raccomanda stop vendita e ritiro farmaco per sclerosi multipla

Sospensione immediata della autorizzazione alla vendita e richiamo di tutti i lotti da farmacie e ospedali in Europa per Zinbryta, farmaco a base di daclizumab beta usato per il trattamento della sclerosi multipla. E' quanto raccomanda l'Agenzia europea dei farmaci dopo che 12 casi di gravi infiammazioni cerebrali, di cui tre mortali, sono stati segnalati nel mondo. In Italia i pazienti trattati con questo farmaco sono circa 50.