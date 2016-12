E' italiano il "guanto" robotico che aiuta i movimenti ai malati neurologici

Il prototipo è stato presentato in occasione della 14esima edizione di MECSPE, la fiera internazionale delle tecnologie per l'innovazione, in programma dal 26 al 28 marzo 2015 presso Fiere di Parma. L'esoscheletro HX è stato ideato per il recupero della funzionalità della mano in seguito al trauma attraverso l'assistenza funzionale alla presa degli oggetti, che vanno dalle monete a un bicchiere pieno di liquido.



Il grande passo in avanti, rispetto agli attuali prototipi analoghi, è stato quello di aver "miniaturizzato" l'intero dispositivo, scegliendo l'alimentazione a batterie per implementarlo su carrozzella. I test "in strada" sono stati effettuati con successo presso una clinica di Barcellona specializzata nell'ambito della riabilitazione. Al momento il "guanto" viene comandato attraverso una pulsantiera, ma i ricercatori contano di spostare a breve il controllo dei movimenti su cuffie capaci di leggere direttamente i segnali elettroencefalografici.