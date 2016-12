E' il cervello a farci aumentare di peso?

Dieta dissociata, dieta della carne, dieta del gelato.Quante volte al giorno leggiamo o sentiamo la parola dieta? Troppe per Sandra Aamodt , neuroscienziata, scrittrice e per anni ricercatrice della Yale University, secondo cui il nostro cervello fissa un range di peso prestabilito che non dipende dalle diete dimagranti che tentiamo di seguire, bensì da fattori genetici e dagli stili di vita . L'ossessione del dimagrimento diventa, quindi, controproducente per la salute e per la stessa linea.

Lo studioNel suo libro, pubblicato lo scorso giugno e intitolato Why Diets Make Us Fat: The Unintended Consequences of Our Obsession With Weight Loss, Aamodt racconta che dopo anni in cui continuava a perdere e riprendere i suoi soliti sette chili, seguendo una dieta a periodi altalenanti, ha deciso di non pesarsi più, mangiare secondo la fame e fare attività fisica. L'esperimento è riuscito: l'autrice ha mantenuto un peso stabile. La sua consapevolezza di neuroscienziata l'ha portata a capire che il cervello non riconosce e rifiuta la dieta altalenante, perchè ognuno di noi ha un peso prefissato che si mantiene stabile da sè e ci permette di sentire gli stimoli di fame e sazietà, nonchè di non passare agli eccessi: abbuffate e digiuni. Nel 41 per cento dei casi, inoltre, chi segue una dieta e perde peso con il passare degli anni riacquista gli stessi chili, se non di più.