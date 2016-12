E' allarme pertosse: ogni anno l'infezione uccide 300mila bambini

Secondo gli esperti, se non verranno effettuati interventi mirati, "il trend sarà destinato ad aumentare". Il tutto perché "i genitori tendono a vaccinare meno i figli ma anche a non sottoporli ai successivi richiami previsti", spiega Susanna Esposito, presidente di Waidid.



In Italia è previsto che i neonati siano vaccinati contro la pertosse a partire dal terzo mese di vita, "ma per proteggere davvero i bimbi così piccoli è fondamentale che vengano effettuati i richiami nel primo anno di vita e anche da adolescenti". La vaccinazione e anche l'infezione naturale, infatti, "non conferiscono un'immunità permanente e per restare protetti sono necessari richiami ogni 5-10 anni".



Spesso, però, questo non accade. "In Italia, la copertura vaccinale contro la pertosse appare discreta nel primo anno di vita ma tra gli adolescenti è decisamente modesta", sottolinea la Esposito. Tuttavia, "se negli adolescenti non è una malattia pericolosa, il rischio è ben più alto tra i neonati.



La scadenza dei richiami nel resto del mondo - Per potenziare la cosiddetta "immunità di gregge", l'associazione raccomanda ai genitori di "non abbassare la guardia quando i figli crescono". In Europa e nel mondo, il piano vaccinale contro la pertosse è diversificata. Se in Italia il vaccino viene somministrato nel primo anno di vita, a 5 anni e a 11, in Gran Bretagna e Stati Uniti, per proteggere i neonati, è stato introdotto anche per le donne incinte. In Austria e Norvegia, invece, è previsto un richiamo ogni 10 anni anche da adulti.