E' allarme per il "sesso chimico": eccesso di droghe per aumentare le prestazioni

Si chiama "chemsex" la nuova pericolosa moda, in voga in Gran Bretagna, che mescola sesso e droghe per aumentare le performance a letto anche con più partner, prolungandole per ore o addirittura giorni. A lanciare l'allarme è l' Nhs Foundation Trust sul British Medical Journal , secondo cui il "sesso chimico" rischia di aumentare la diffusione di dipendenze e di malattie a trasmissione sessuale come l'Aids a causa del mancato impiego di protezioni.

Lo studio - I ricercatori hanno analizzato i dati di uno studio sulle abitudini sessuali dei cittadini britannici ed europei. Di 1142 risposte raccolte a Londra, circa un quinto ha detto di aver fatto "chemsex" negli ultimi cinque anni, e un decimo nell'ultimo mese. L'abuso di sostanze stupefacenti coinvolge principalmente mefedrone, ghb, gbl e cristalli di metanfetamina. In questo modo, rilevano gli esperti, non solo aumenta il rischio di trasmissione di malattie, ma anche di danni mentali dovuti alla dipendenza da droga.



Le droghe preferite - Il mefedrone e i cristalli di metanfetamina, in particolare, sono degli stimolanti che aumentano il battito cardiaco e la pressione, producendo euforia ed eccitazione sessuale, mentre il ghb è un potente disinibitore e un lieve anestetico. Chi prende queste droghe segnala di avere prestazioni sessuali migliori, con meno inibizioni e maggiore piacere.



Abitudini pericolose - Tuttavia sono molti i soggetti consapevoli dei rischi che cercano aiuto per temi legati alla salute. Gli effetti e i danni alla psiche possono essere infatti gravi o anche permanenti. Diverse persone hanno rivelato di "perdere" giornate intere, di non dormire o mangiare anche per 72 ore consecutive, senza contare il rischio di contrarre infezioni e malattie come Aids ed epatite C. In media i dati evidenziano l'abitudine di fare sesso con cinque partner per volta.